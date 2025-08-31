Врач раскрыла неожиданную пользу лисичек

Лисички — одни из самых полезных грибов, об их уникальных свойствах сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
— Лисички содержат витамины группы B и помогают снизить уровень стресса, улучшить сон и повысить работоспособность. А также — уникальное вещество, это хиноманноза. Она обладает противопаразитарными свойствами — парализует нервную систему паразитов, что приводит к их нейтрализации, — рассказал доктор.
Она добавила, что еще эти грибы — источник антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения.
Ранее KP.RU рассказал, что дикие лисички известны как отличный источник редкого пищевого витамина D и бета-гликаны — растворимые пищевые волокна, которые исследуются в отношении способности снижать уровень холестерина и улучшать работу некоторых звеньев иммунной системы организма.