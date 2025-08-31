Врач раскрыла неожиданную пользу лисичек

— Лисички содержат витамины группы B и помогают снизить уровень стресса, улучшить сон и повысить работоспособность. А также — уникальное вещество, это хиноманноза. Она обладает противопаразитарными свойствами — парализует нервную систему паразитов, что приводит к их нейтрализации, — рассказал доктор.