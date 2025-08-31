Нардеп Безуглая посоветовала украинцам готовиться к тяжелой зиме

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая посоветовала жителям страны готовиться к предстоящей тяжелой зиме.
«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — написала нардеп в личном Telegram-канале в воскресенье, 31 августа.
При этом Безуглая не привела каких-либо подробностей относительно предстоящей ситуации на Украине при наступлении зимы. До этого в Раде сообщали, что страна лишилась половины мощностей по добыче газа и вынуждена восполнять его дефицит за счет импортного топлива.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении аналитика Олега Соскина, что уже этой зимой Украины может оказаться в эпицентре гуманитарной катастрофы. Он также упомянул, что помимо практически опустошенных газовых хранилищ, в стране наблюдается засуха и малые запасы урожая.