Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Безуглая посоветовала украинцам готовиться к тяжелой зиме

Депутат Рады Марьяна Безуглая посоветовала жителям Украины готовится к блэкауту и тяжелой зиме в последний день лета.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая посоветовала жителям страны готовиться к предстоящей тяжелой зиме.

«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — написала нардеп в личном Telegram-канале в воскресенье, 31 августа.

При этом Безуглая не привела каких-либо подробностей относительно предстоящей ситуации на Украине при наступлении зимы. До этого в Раде сообщали, что страна лишилась половины мощностей по добыче газа и вынуждена восполнять его дефицит за счет импортного топлива.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении аналитика Олега Соскина, что уже этой зимой Украины может оказаться в эпицентре гуманитарной катастрофы. Он также упомянул, что помимо практически опустошенных газовых хранилищ, в стране наблюдается засуха и малые запасы урожая.