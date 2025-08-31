Родителям рассказали, что положить школьнику с собой на перекус

Чтобы школьник мог полноценно учиться, ему необходимо правильно питаться, поэтому перекус для подростка должен быть не только вкусным, но и полезным. Что лучше дать в школу ребенку, сообщила «Газете.Ru» нутрициолог Ирина Попкова.
— Подойдут сэндвич на цельнозерновом хлебе с полезной начинкой: отварная индейка или куриная грудка с листом салата, творожный сыр с огурцом. Или лепешка из цельной муки с авокадо, омлетом, запеченным мясом. Другой вариант — выпечка без сахара: овсяно-банановые панкейки, маффины с тертой морковью или яблоком, — сообщила специалист.
Она добавила, что не следует давать детям шоколадные батончики, чипсы и сухарики. Они содержат быстрые углеводы, трансжиры и избыток соли, что приводит к резким скачкам сахара в крови и быстрой утомляемости.
Ранее KP.RU рассказал, что, для того чтобы разнообразить питание, можно давать ребенку орехи, но только не жареные и не соленые. Также полезно угощать детей бананами. На десерт лучше давать ребенку злаковое печенье или батончики.