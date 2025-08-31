Врач перечислила болезни, на которые указывает ночная потливость

Ночная потливость может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, их перечислила в беседе с изданием Lenta.ru эндокринолог Анастасия Калмурзина.
— Ночная потливость может указывать на нарушения в работе эндокринной системы и быть признаком тиреотоксикоза — заболевания, при котором в организме вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. Другой причиной ночной потливости может оказаться гипогликемия — резкое снижение уровня сахара в крови, — сказала врач.
Доктор уточнила, что также ночная потливость часто развивается при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В этом случае заброс кислого содержимого желудка раздражает слизистую пищевода.
Ранее KP.RU сообщил, что ночная потливость также может быть признаком туберкулеза, однако, только в случае с сочетанием с такими симптомами, как потеря веса и длительный кашель на протяжении двух недель без причины. Чтобы вовремя диагностировать болезнь, нужно делать флюорографию раз в год.