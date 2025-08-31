Врач перечислила болезни, на которые указывает ночная потливость

Ранее KP.RU сообщил, что ночная потливость также может быть признаком туберкулеза, однако, только в случае с сочетанием с такими симптомами, как потеря веса и длительный кашель на протяжении двух недель без причины. Чтобы вовремя диагностировать болезнь, нужно делать флюорографию раз в год.