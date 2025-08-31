Названы первые признаки развития тромбоза

Нарушение кровотока из-за сгущения крови может спровоцировать образование тромбов. Первые признаки развития тромбоза перечислил в беседе с изданием Lenta.ru кардиолог Иван Ефремкин.
— Односторонний отек и боль в икроножной мышце — характерен для тромбоза глубоких вен, из-за которого сгусток крови образуется в крупных венах конечностей. Если кожа на конечностях приобрела синеватый цвет, это говорит о критическом нарушении кровотока, — сообщил врач.
Медик уточнил, что признаком опасного сгущения крови также является одышка с болью в груди. Она может указывать на закупорку сосудов легких. Боль наступает резко и может сопровождаться кашлем с кровью.
Ранее KP.RU сообщил, что тромб — это сгусток крови, который превратился в твердую, плохо растворимую пробку, закупоривающую вену.
Сгустки крови внутри глубоко расположенных вен обычно образуются в бедре или голени, но они могут развиваться и в других областях тела (включая руки, грудную клетку, мозг и сердце).