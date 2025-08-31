Названы первые признаки развития тромбоза

— Односторонний отек и боль в икроножной мышце — характерен для тромбоза глубоких вен, из-за которого сгусток крови образуется в крупных венах конечностей. Если кожа на конечностях приобрела синеватый цвет, это говорит о критическом нарушении кровотока, — сообщил врач.