Названы первые признаки развития тромбоза

Кардиолог Ефремкин: боль в икре и одышка могут говорить о развитии тромбоза.

Источник: Комсомольская правда

Нарушение кровотока из-за сгущения крови может спровоцировать образование тромбов. Первые признаки развития тромбоза перечислил в беседе с изданием Lenta.ru кардиолог Иван Ефремкин.

— Односторонний отек и боль в икроножной мышце — характерен для тромбоза глубоких вен, из-за которого сгусток крови образуется в крупных венах конечностей. Если кожа на конечностях приобрела синеватый цвет, это говорит о критическом нарушении кровотока, — сообщил врач.

Медик уточнил, что признаком опасного сгущения крови также является одышка с болью в груди. Она может указывать на закупорку сосудов легких. Боль наступает резко и может сопровождаться кашлем с кровью.

Ранее KP.RU сообщил, что тромб — это сгусток крови, который превратился в твердую, плохо растворимую пробку, закупоривающую вену.

Сгустки крови внутри глубоко расположенных вен обычно образуются в бедре или голени, но они могут развиваться и в других областях тела (включая руки, грудную клетку, мозг и сердце).