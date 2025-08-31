Депутат Рады Безуглая призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме и блэкауту

Сообщалось, что отсутствие на Украине электроэнергии в период холодов существенно повлияет на и без того подорванный моральный дух украинцев после долгого конфликта. Западные издания писали, что для населения страны холода в 2024—2025 годах должны стать одной из самых тяжелых зим за все время боевых действий. До этого бывший глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что 70 процентов энергомощностей Украины, по данным на конец 2024 года, уничтожены.