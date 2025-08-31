Депутат Рады Безуглая призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме и блэкауту

Жителям Украины стоит готовиться к тяжелой зиме и блэкауту. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.
— Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме, — приводит ее слова Lenta.ru.
В прошлом году украинцев на фоне конфликта с Россией также предупреждали о тяжелой зиме 2024−2025 года. Издание Bloomberg писало, что европейские страны активно сжигали внутренние запасы газа, в связи с чем многие в те дни боялись недотянуть до лета.
Сообщалось, что отсутствие на Украине электроэнергии в период холодов существенно повлияет на и без того подорванный моральный дух украинцев после долгого конфликта. Западные издания писали, что для населения страны холода в 2024—2025 годах должны стать одной из самых тяжелых зим за все время боевых действий. До этого бывший глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что 70 процентов энергомощностей Украины, по данным на конец 2024 года, уничтожены.
Тем не менее в конце ноября прошлого года занимавший тогда пост советника украинского президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что глава страны не будет подписывать скандальный «закон о дровах», который ужесточает наказание за хранение дров без документации. Закон мог бы существенно ухудшить положение дел в стране на фоне тяжелой зимы.