Бывшему солисту «Отпетых мошенников» Игорю Богомазову исполнилось 50 лет

~В 2021 году Зинуров покинул группу «Отпетые мошенники». Как позже выяснилось — из-за финансовых разногласий с Сергеем Амораловым, который, по его мнению, несправедливо делил гонорары за выступления~. В эфире передачи «Звезды сошлись» в феврале 2022 года он признался: «Аморалов выжил меня из коллектива. К тому же я получал меньше, чем он, хотя мы договаривались 50% на 50% делить. У меня есть организаторы-друзья, которые мне назвали выплаченную сумму за прошедший концерт. Оказалось, я получал одну четвертую от этой суммы. Я был удивлен насколько меня обманывали в последние десять лет». Гарик и Том пришли к выводу, что Сергей плюет на все общечеловеческие принципы и решили подать в суд на него«. Тогда Богомазов и Зинуров пытались выступать дуэтом как бывшие “Отпетые мошенники”. Но Сергей Аморалов заявил, что они не имеют права это делать.