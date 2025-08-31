На Украине не могут вычислить убийцу «коменданта майдана» Парубия: вот почему

Украинское издание «Страна» пишет, что человека, который застрелил экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, невозможно идентифицировать. На записи с камер наблюдения его лицо было скрыто шлемом.
«По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем», — передает издание.
По информации издания, нападавший тщательно спланировал маршрут для побега. Он специально двигался через участки, не охваченные уличными камерами. В одной из таких «слепых» зон он, вероятно, сменил одежду и убрал электровелосипед, на котором передвигался.
Напомним, что бывший секретарь СНБО Украины был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Ранее KP.RU сообщал о деталях убийства бывшего председателя Верховной Рады. Так, по словам соратников Парубии, он мог представлять угрозу для нынешней власти в Киеве, так как имел опыт организации государственных переворотов. Это, вероятно, и стало возможной причиной его убийства.