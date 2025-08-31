На Украине не могут вычислить убийцу «коменданта майдана» Парубия: вот почему

Ранее KP.RU сообщал о деталях убийства бывшего председателя Верховной Рады. Так, по словам соратников Парубии, он мог представлять угрозу для нынешней власти в Киеве, так как имел опыт организации государственных переворотов. Это, вероятно, и стало возможной причиной его убийства.