Кризис Карпина продолжается: Махачкалинское Динамо оказалось сильнее в дерби с москвичами

Гол Мохаммаджавада Хоссейннеджадмахаленколая. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Махачкала.
Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина продолжило кризисную серию на выезде: в текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча (три поражения и одна ничья в четырёх играх). Обе команды имеют по 8 очков в турнирной таблице — москвичи идут восьмыми, махачкалинцы занимают 11-ю строчку.
А в другом матче РПЛ между командами «Ростов» и «Ахмат» был зафиксирован ничейный результат — 1:1. В конце первого тайма вратарь грозненцев Гиорги Шелия сделал впечатляющую голевую передачу, после чего Георгий Мелкадзе вышел один на один с защитой соперника и успешно завершил атаку. За «Ростов» забил Виктор Мелёхин на 73-й минуте.