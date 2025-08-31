Ричмонд
Кризис Карпина продолжается: Махачкалинское Динамо оказалось сильнее в дерби с москвичами

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 74-й минуте забил иранский нападающий Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай, принеся своей команде первую победу над столичным клубом после четырёх предыдущих поражений во всех турнирах.

Источник: Life.ru

Гол Мохаммаджавада Хоссейннеджадмахаленколая. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Махачкала.

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина продолжило кризисную серию на выезде: в текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча (три поражения и одна ничья в четырёх играх). Обе команды имеют по 8 очков в турнирной таблице — москвичи идут восьмыми, махачкалинцы занимают 11-ю строчку.

А в другом матче РПЛ между командами «Ростов» и «Ахмат» был зафиксирован ничейный результат — 1:1. В конце первого тайма вратарь грозненцев Гиорги Шелия сделал впечатляющую голевую передачу, после чего Георгий Мелкадзе вышел один на один с защитой соперника и успешно завершил атаку. За «Ростов» забил Виктор Мелёхин на 73-й минуте.