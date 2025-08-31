Кризис Карпина продолжается: Махачкалинское Динамо оказалось сильнее в дерби с москвичами

А в другом матче РПЛ между командами «Ростов» и «Ахмат» был зафиксирован ничейный результат — 1:1. В конце первого тайма вратарь грозненцев Гиорги Шелия сделал впечатляющую голевую передачу, после чего Георгий Мелкадзе вышел один на один с защитой соперника и успешно завершил атаку. За «Ростов» забил Виктор Мелёхин на 73-й минуте.