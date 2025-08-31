СМИ: Установить личность застрелившего Парубия киллера не могут из-за шлема

Украинские полицейские не могут установить личность убийцы бывшего представителя Верховной рады Андрея Парубия, поскольку киллер был в шлеме во время преступления. Об этом сообщают украинские СМИ.
Следователи пытаются восстановить события убийства с помощью видеозаписей. По мнению полиции, киллер тщательно продумал пути отхода, чтобы покинуть место преступления через «слепые зоны», не охваченные камерами.
Скорее всего, в одной из таких зон он сменил одежду, спрятал электровелосипед и ушел по заранее запланированному маршруту, передает «Российская газета» со ссылкой на источник.
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по политику и скрылся. В настоящий момент полиция занимается его розыском. В Сети уже появились кадры с места происшествия. Сообщается, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Исполнитель, предположительно, был хорошо подготовлен, а оружие пока не идентифицировано.
Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix под названием «Белый Феникс» заявило о причастности к убийству бывшего спикера Верховной рады Парубия.