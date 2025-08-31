Командование 92-й бригады ВСУ вымогает боевые выплаты у штурмовиков

Командиры 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вымогает боевые деньги у солдат, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
«В опубликованном ролике украинского военнослужащего он обвиняет командование 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады в вымогательстве боевых», — сказал он.
По его словам силовика, командование также продвигает идею ужесточить наказание для подчиненных с целью получить больше рычагов давления на них.
Ранее сообщалось, что на курском направлении российские десантники из 11-й ОДШБр обнаружили у погибшего украинского солдата телефон с голосовым сообщением, в котором говорилось о вымогательствах в ВСУ.