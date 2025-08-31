Европа готовится отправить солдат на Украину при поддержке США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС планируют отправить своих военных на Украину. По ее словам, это необходимо в рамках гарантий безопасности страны после окончания боевых действий.
«Европейские столицы работают над “довольно точными планами” потенциального военного развертывания на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями США», — рассказала глава ЕК.
По ее словам, стороны разработали последовательный план действий — «дорожную карту» — и администрация США его поддержала.
Кроме этого, по оценкам журналистов, численность будущего воинского контингента от ЕС может составить десятки тысяч человек. США окажут этому контингенту поддержку: предоставят системы управления, разведывательные данные и средства наблюдения.
Еще в марте военный эксперт Дмитрий Дрозденко уточнил, что без согласия РФ или СБ ООН ввод миротворцев на Украину недопустим.