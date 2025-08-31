Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, что дети могут носить смарт-часы в школе в беззвучном режиме

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что дети могут носить смарт-часы в школе в беззвучном режиме.
Комментируя запрет на использование гаджетов в школе, Иванец сказал, прежде всего имея ввиду начальную школу:
«Многие родители используют соответствующие умные или смарт-часы, как их принято называть. Здесь мы подходим очень гибко. Дети смогут их использовать, безусловно, на беззвучном режиме, чтобы они не отвлекали во время учебного процесса».
Министр добавил, что каждый родитель проговорит с ребенком порядок использования умных часов в школе.
В целом же, Андрей Иванец добавил:
«Каждый родитель может быть абсолютно спокоен, их дети находятся в безопасности, каждый педагог заботится не только о знаниях, но и о здоровье ваших детей, и у вас всегда будет возможность связаться и с учителем, и с руководителем учреждения образования».
Напомним, ранее Комитет по образованию Мингорисполкома так ответил на поступивший в чат-бот вопрос, можно ли использовать смарт-часы в школе:
«Так как смарт-часы могут рассматриваться как средство мобильной связи, то на них распространяются требования по запрету их использования на весь период пребывания в учреждении образования».
Также ранее сообщалось, что Комитет по образованию столицы говорил: минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание. Но замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова заметила на данную тему:
«Мы, конечно же, не питаем иллюзий, не говорим, что не будет у нас таких фактов с 1 сентября. И будут ребята пытаться пронести мобильные телефоны. Ну какое наказание? Только разъяснение, только убеждение, только работа с родителями и учащимися».
Еще Минобразования сказало, как учитель может использовать мобильный телефон в школе. Кроме того, там сказали, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси.