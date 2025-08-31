Трамп заявил о необходимости сохранять хорошие отношения с ядерными державами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о важности сохранения хороших отношений с ядерными державами. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью порталу The Daily Caller.
«Я думаю, что ладить со странами — это хорошо, а не плохо, особенно — с ядерными державами», — заявил Трамп.
В интервью американский лидер также ответил на вопрос о разрешении на обучение в университетах США для 600 тысяч китайских студентов. Журналисты поинтересовались у Трампа, связано ли это с тактикой переговоров Вашингтона и Пекина, или с пользой для США.
При этом глава Белого дома отметил, что отказ по данному вопросу стал бы очень оскорбительным, подчеркнув, что его и председателя КНР Си Цзиньпина связывают очень хорошие отношения.
