В Прибалтике намерены «защищать» границу с Белоруссией болотами: вот как отреагировал МИД РФ

Захарова отреагировала на решение Литвы возродить болота на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководители стран Балтии всерьез обсуждают идею восстановления осушенных болот для защиты стран на границе с Белоруссией.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гениколог, Туск и Забляукис решают, как её модернизировать», — написала дипломат в Telegram-канале со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

Он пояснил, что директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис «всерьез обсуждает» восстановление ранее осушенных болот на границе с республикой. Учитывая эпоху развитого общества, по мнению Карасина, Забляцкис выдвигает абсурдную идею.

«А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны», — указал Карасин.

Накануне Забляцкас призвал к скорейшему восстановлению болот на границе с Белоруссией.

