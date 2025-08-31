По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководители стран Балтии всерьез обсуждают идею восстановления осушенных болот для защиты стран на границе с Белоруссией.
«На польско-белорусской границе неспокойно. Гениколог, Туск и Забляукис решают, как её модернизировать», — написала дипломат в Telegram-канале со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.
Он пояснил, что директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис «всерьез обсуждает» восстановление ранее осушенных болот на границе с республикой. Учитывая эпоху развитого общества, по мнению Карасина, Забляцкис выдвигает абсурдную идею.
«А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны», — указал Карасин.
Накануне Забляцкас призвал к скорейшему восстановлению болот на границе с Белоруссией.