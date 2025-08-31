Депутат Буцкая: подарки учителям не должны превышать трех тысяч рублей

Чуть больше трети опрошенных потратили до 20 тысяч рублей, еще треть — от 20 до 30 тысяч рублей, каждый пятый родитель уложился в 30−50 тысяч рублей, а каждый десятый потратил более 50 тысяч рублей. Родители возмущены, что школьная форма стала «неадекватно дорогой». Большинство недовольно стоимостью подготовки к учебному году. Более 60% считают, что расходы были «значительно выше, чем в прошлом году», а почти каждый пятый родитель заявил, что «школа стала роскошью».