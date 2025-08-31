Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове рядом с местом убийства Парубия вновь прогремела стрельба

Во Львове на улице Владимира Великого в воскресенье, 31 августа, снова произошел инцидент со стрельбой. На место происшествия выехали полиция и кареты скорой помощи.

Во Львове на улице Владимира Великого в воскресенье, 31 августа, снова произошел инцидент со стрельбой. На место происшествия выехали полиция и кареты скорой помощи.

По предварительной информации, которую привел депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич со ссылкой на очевидцев, двое мужчин преследовали третьего. Тот, пытаясь скрыться, достал пистолет и произвел несколько выстрелов, в том числе возле ресторана McDonald’s. После этого его задержали и вызвали правоохранителей.

Инцидент произошел на следующий день после убийства в том же городе бывшего секретаря СНБО Украины и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, передает РИА Новости.

Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по политику и скрылся. В настоящий момент полиция занимается его розыском. В Сети уже появились кадры с места происшествия. Сообщается, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Исполнитель, предположительно, был хорошо подготовлен, а оружие пока не идентифицировано.