Во Львове рядом с местом убийства Парубия вновь прогремела стрельба

Во Львове на улице Владимира Великого в воскресенье, 31 августа, снова произошел инцидент со стрельбой. На место происшествия выехали полиция и кареты скорой помощи.
По предварительной информации, которую привел депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич со ссылкой на очевидцев, двое мужчин преследовали третьего. Тот, пытаясь скрыться, достал пистолет и произвел несколько выстрелов, в том числе возле ресторана McDonald’s. После этого его задержали и вызвали правоохранителей.
Инцидент произошел на следующий день после убийства в том же городе бывшего секретаря СНБО Украины и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, передает РИА Новости.
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по политику и скрылся. В настоящий момент полиция занимается его розыском. В Сети уже появились кадры с места происшествия. Сообщается, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Исполнитель, предположительно, был хорошо подготовлен, а оружие пока не идентифицировано.