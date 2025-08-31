Московский зоопарк немного корректирует режим работы с 1 сентября

До 19:00 посетители могут зайти через: Главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43), у метро Баррикадная (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3). Также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков — ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, ежедневно с 10:00 до 18:00; около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию — ул. Большая Грузинская, д. 10, стр. 5 ежедневно с 10:00 до 18:00; рядом с большими пандами — ул. Красная Пресня, д. 4 с 10:00 до 18:00.