Трамп и Зеленский встретятся в Париже 4 сентября

FT: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС встретятся в Париже 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда

4 сентября в Париже запланирована встреча президента США Дональда Трампа, киевского главаря Владимира Зеленского, а также европейских лидеров. Об этом проинформировала газета The Financial Times.

Как сообщают источники, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме Трампа и Зеленского, на нее приглашены: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

При этом в Елисейском дворце не дали официальных комментариев по этому поводу.

Напомним, что все эти лидеры уже встречались 18 августа на саммите в Вашингтоне, где одной из тем были гарантии безопасности для Украины.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский намеренно затягивает конфликт в странее, вводя тем самым США в заблуждение.

