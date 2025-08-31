4 сентября в Париже запланирована встреча президента США Дональда Трампа, киевского главаря Владимира Зеленского, а также европейских лидеров. Об этом проинформировала газета The Financial Times.
Как сообщают источники, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме Трампа и Зеленского, на нее приглашены: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
При этом в Елисейском дворце не дали официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, что все эти лидеры уже встречались 18 августа на саммите в Вашингтоне, где одной из тем были гарантии безопасности для Украины.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский намеренно затягивает конфликт в странее, вводя тем самым США в заблуждение.