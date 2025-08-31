Ливерпуль обыграл Арсенал, выиграв все три матча нового сезона чемпионата Англии

Эта победа позволила «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу с девятью очками после трёх стартовых туров. Лондонский клуб с шестью очками занимает третью позицию в турнирной таблице.
«Арсенал» не побеждал на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии уже 13 лет — последняя победа датируется 2 сентября 2012 года. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Бёрнли», а «Арсенал» примет «Ноттингем Форест».
Ранее Life.ru рассказывал о матче Кубка Английской лиги, ставшим потрясением для фанатов «Манчестер Юнайтед». Клуб уступил команде «Гримсби» из четвёртого дивизиона. Основное время матча закончилось при счёте 2:2, исход встречи решился по пенальти — 11:12.