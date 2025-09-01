Что можно и нельзя делать в день Феклы Свекольницы 1 сентября на Тепляк

Православная церковь 1 сентября вспоминает святых Феклу и Андрея Стратилатя Таврийского. В народе принято отмечать день Феклы Свекольницы. Согласно приметам, к названной дает созревают свекла и морковь. А еще в первый день осени празднуют день Стратилата Тепляка из-за того, что дует теплый ветер.