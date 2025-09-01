Что можно и нельзя делать в день Феклы Свекольницы 1 сентября на Тепляк

Православная церковь 1 сентября вспоминает святых Феклу и Андрея Стратилатя Таврийского. В народе принято отмечать день Феклы Свекольницы. Согласно приметам, к названной дает созревают свекла и морковь. А еще в первый день осени празднуют день Стратилата Тепляка из-за того, что дует теплый ветер.
Что нельзя делать 1 сентября.
Не следует ремонтировать обувь в случае поездок на дальние расстояние. Предки верили, что в дороге могут быть сложности. Под запретом ссоры и конфликты. Считалось, что подобное может привести к серьезным финансовым потерям.
Что можно делать 1 сентября.
По традиции, 1 сентября собирали урожай свеклы и моркови. А еще в первый день осени проводили генеральную уборку, занимались бытовыми делами.
Согласно приметам, солнце предсказывает про теплую осень. Дождь предупреждает про дождливую осень.
Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.
А еще Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.
Тем временем затмения Солнца, Луны и Венеры произойдут в сентябре — их увидят и белорусы.