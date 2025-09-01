Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Феклы Свекольницы 1 сентября на Тепляк

Собрали запреты и приметя на 1 сентября, когда празднуют день Феклы Свекольницы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 сентября вспоминает святых Феклу и Андрея Стратилатя Таврийского. В народе принято отмечать день Феклы Свекольницы. Согласно приметам, к названной дает созревают свекла и морковь. А еще в первый день осени празднуют день Стратилата Тепляка из-за того, что дует теплый ветер.

Что нельзя делать 1 сентября.

Не следует ремонтировать обувь в случае поездок на дальние расстояние. Предки верили, что в дороге могут быть сложности. Под запретом ссоры и конфликты. Считалось, что подобное может привести к серьезным финансовым потерям.

Что можно делать 1 сентября.

По традиции, 1 сентября собирали урожай свеклы и моркови. А еще в первый день осени проводили генеральную уборку, занимались бытовыми делами.

Согласно приметам, солнце предсказывает про теплую осень. Дождь предупреждает про дождливую осень.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

А еще Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.

Тем временем затмения Солнца, Луны и Венеры произойдут в сентябре — их увидят и белорусы.