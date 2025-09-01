Открытки и поздравления на День знаний

День знаний — это особенный праздник, который символизирует начало нового учебного года и открывает двери в мир науки, открытий и дружбы. 1 сентября школы встречают учеников яркими букетами, торжественными линейками и радостным шумом звонков, напоминая, что учёба — это не только серьёзный труд, но и увлекательное путешествие к новым вершинам. Этот день объединяет первоклассников, для которых всё только начинается, и старшеклассников, уже уверенно шагающих по пути знаний, создавая атмосферу надежды, вдохновения и ожидания будущих побед.