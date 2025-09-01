Ричмонд
1 сентября: какой сегодня праздник

1 сентября — это понедельник, 244-й день года, до конца года остался 121 день.

Праздники 1 сентября 2025.

День знаний. Официальный государственный праздник в России и ряде стран постсоветского пространства. Знаменует начало нового учебного года. Всемирный день мира (по инициативе ООН). День всемирного прекращения огня и отказа от насилия.

Православные праздники 1 сентября 2025.

Для православных верующих 1 сентября (19 августа по старому стилю) связан со следующими памятными датами:

Празднование Донской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы от татар в 1591 году).День памяти мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. День памяти святителя Питирима, епископа Великопермского. День памяти мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Фёклы. День памяти священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера.

Приметы и традиции на 1 сентября.

Славянские традиции тесно переплели церковные даты с народными наблюдениями, дав этому дню название Фекла Свекольница. >>> Когда выкапывать свеклу.

