1 сентября: какой сегодня праздник

1 сентября — это понедельник, 244-й день года, до конца года остался 121 день.
Праздники 1 сентября 2025.
День знаний. Официальный государственный праздник в России и ряде стран постсоветского пространства. Знаменует начало нового учебного года. Всемирный день мира (по инициативе ООН). День всемирного прекращения огня и отказа от насилия.
Православные праздники 1 сентября 2025.
Для православных верующих 1 сентября (19 августа по старому стилю) связан со следующими памятными датами:
Празднование Донской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы от татар в 1591 году).День памяти мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников. День памяти святителя Питирима, епископа Великопермского. День памяти мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Фёклы. День памяти священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера.
Приметы и традиции на 1 сентября.
Славянские традиции тесно переплели церковные даты с народными наблюдениями, дав этому дню название Фекла Свекольница. >>> Когда выкапывать свеклу.