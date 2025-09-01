Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 сентября 2025 года

1 сентября 2025 года небесные тела создадут уникальную энергетическую атмосферу, способствующую новым начинаниям и внутреннему равновесию. Луна в Стрельце усилит тягу к приключениям и расширению горизонтов, вдохновляя на оптимизм и поиск истины, в то время как Солнце в Деве будет побуждать к практичности и вниманию к деталям. Меркурий, находящийся в гармоничном аспекте с Юпитером, благоприятствует общению, обучению и обмену идеями, но ретроградный Уран может внести нотку неожиданности, призывая к гибкости. Эта комбинация подтолкнет людей к осознанным действиям, сочетая вдохновение с дисциплиной, но потребует избегать импульсивных поступков, чтобы сохранить баланс.