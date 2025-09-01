Лунный календарь садовода-огородника: что делать на даче 1 сентября 2025 года

Посадка корнеплодов: Стрелец больше подходит для растений с надземной частью, поэтому избегайте посадки корнеплодов (моркови, редиса), чтобы не получить слабый урожай. Радикальная обрезка: Не проводите сильную обрезку деревьев или кустов, чтобы не ослабить их перед зимой. Ограничьтесь санитарной обрезкой. Чрезмерный полив: Стрелец не требует обильного увлажнения, поэтому поливайте умеренно, избегая переувлажнения почвы. Использование агрессивных химикатов: Минимизируйте применение пестицидов или химических удобрений, отдавая предпочтение натуральным методам, чтобы сохранить здоровье сада. Необдуманные решения: Энергия Стрельца может подтолкнуть к импульсивным действиям. Тщательно планируйте посадки и изменения на участке, чтобы избежать ошибок.