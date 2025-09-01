Ричмонд
День знаний и День благодарности рыжему коту: какие праздники отмечают в России и мире 1 сентября

1 сентября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День знаний, День благодарности рыжему коту и День рождения осени.

День знаний.

День знаний как государственный праздник появился в СССР в 1984 году, хотя единая дата начала занятий в школах — 1 сентября — была введена еще в 1935 году. В этот день в некоторых постсоветских странах проходят торжественные линейки в школах, ученики дарят цветы учителям, а первоклассников знакомят с местом, где они проведут следующие 11 лет.

День благодарности рыжему коту.

17 августа отмечался День благодарности черному коту, а 1 сентября отмечается аналогичный праздник, посвященный рыжим кошкам. Владельцы котов с таким окрасом в эту дату проводят много времени со своим питомцем, дарят ему новые игрушки и покупают различные лакомства.

День рождения осени.

В День рождения осени следует походить по улицам и обратить внимание на приметы уже начавшейся осени: например, желтые и опавшие листья, пасмурное небо или более прохладный воздух. Кто-то украшает свои дома осенними цветами и фруктами, а некоторые даже рисуют картины, изображая это время года, или сочиняют о нем песни.