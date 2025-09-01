День знаний и День благодарности рыжему коту: какие праздники отмечают в России и мире 1 сентября

День знаний как государственный праздник появился в СССР в 1984 году, хотя единая дата начала занятий в школах — 1 сентября — была введена еще в 1935 году. В этот день в некоторых постсоветских странах проходят торжественные линейки в школах, ученики дарят цветы учителям, а первоклассников знакомят с местом, где они проведут следующие 11 лет.