Народный календарь. Как 4 сентября не поссориться с лешим

Православные 4 сентября чтут память мученика Агафоника Никомидийского, пострадавшего за веру в IV веке.

На Руси этот день называли Агафоником Огуменником, или Днем лешего. В старину верили, что хозяин леса в этот день приходит в дома крестьян, чтобы «потешиться над соломкой» — перекидать снопы и растащить солому по всей округе.

Чтобы помешать духу, хозяева отправлялись сторожить солому. Мужчины надевали тулуп наизнанку, обвязывали голову полотенцем и брали в руки кочергу. Ей очерчивали круг и садились внутрь него. Считалось, что из-за этого леший не подойдет к хозяйству.

Добрых людей, которые не вредят лесу, дух обычно не трогает. Можно лешего и задобрить: перед тем, как зайти в лес, нужно оставить вареное яйцо или что-то сладкое на пеньке.

Приметы погоды:

Если в лесу мало орехов, но много грибов, то зима будет суровой и снежной.

Филин рядом с домом ухает — где-то рядом бродит леший.

Коли день сухой и теплый — жди теплую зиму.

Много желудей на дубах — снега перед Рождеством тоже много будет.

Именины отмечают: Афанасий, Макар, Иван, Александр, Федор, Гавриил, Михаил, Феликс, Алексей, Исаакий.