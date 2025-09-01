Каршеринг в Москве теперь доступен только пользователям с Mos ID

«Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тыс. поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля. Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Верификация не займет много времени, достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн», — написал в своем телеграм-канале Собянин.
Он пояснил, что проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД, а правоохранительным органам — быстрее устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.
Ранее такая проверка стала обязательной для курьеров и пользователей аренды электросамокатов. По словам мэра, данная мера показала высокую эффективность — аварийность с начала этого сезона снизилась на 60%.