Каршеринг в Москве теперь доступен только пользователям с Mos ID

«Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тыс. поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля. Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. Верификация не займет много времени, достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн», — написал в своем телеграм-канале Собянин.