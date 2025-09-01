Ричмонд
В России начинается новый учебный год

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 18 млн школьников пойдут в российские школы 1 сентября, в этот день откроются двери около 40 тыс. общеобразовательных учреждений. Из них в первый класс пойдет около 1,5 млн детей. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы.

Источник: РИА "Новости"

Количество отремонтированных школ по программе капремонта к 1 сентября составило 5,6 тыс. До конца года планируется отремонтировать 143 здания детских садов и 78 зданий профессиональных образовательных организаций, из них к 1 сентября — по этим двум программам сдано более 60 зданий.

В этом году 3,4 тыс. колледжей откроют свои двери для почти 4 млн студентов. Абитуриенты подали на 890 тыс. заявлений больше, чем в прошлом году на востребованные рабочие профессии. Их общее число составило более 3,3 млн.

На сегодняшний день в рамках программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» создано 506 кластеров в 86 субъектах, в том числе 13 кластеров — в этом году в новых регионах и приграничных территориях. Планируется, что в следующем году к уже созданным кластерам по всей стране присоединятся еще 95, отобранных в 2025 году, а к 2030 году «Профессионалитет» охватит все регионы и колледжи России.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщал, что в 2025 году более 5 млн студентов будут учиться в 1,2 тыс. вузах по всей стране. Самыми популярными направлениями стали инженерные, медицина и педагогика. Порядка 1,5 млн абитуриентов подали почти 4 млн заявлений. Кроме того, этом году около 80% абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Во всех вузах приграничных и новых регионов учебный год начнется 1 сентября. Из 34 вузов исторических субъектов 24 (17 головных и 7 филиалов) начнут учебный год в очном формате, 8 — в смешанном, 2 филиала — в дистанционном формате (Автомобильно-дорожный институт (филиал) ДОННТУ в г. Горловка; Северодонецкий технологический институт (филиал) ЛГУ имени Владимира Даля").

