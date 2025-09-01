В России начинается новый учебный год

На сегодняшний день в рамках программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» создано 506 кластеров в 86 субъектах, в том числе 13 кластеров — в этом году в новых регионах и приграничных территориях. Планируется, что в следующем году к уже созданным кластерам по всей стране присоединятся еще 95, отобранных в 2025 году, а к 2030 году «Профессионалитет» охватит все регионы и колледжи России.