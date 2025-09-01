Вступили в силу штрафы за поиск экстремизма в интернете

В России с 1 сентября вступил в силу закон, содержащий поправки о штрафах 3−5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Документ размещен на портале публикования правовых актов.
Штраф в этом размере предусмотрен для граждан.
К экстремистским относятся материалы, включенные Минюстом в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В этом реестре сейчас около 5,5 тыс. записей.
Закон президент России Владимир Путин подписал 31 июля. Госдума приняла его 22 июля, а через три дня документ одобрил Совет Федерации.
Поправки о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете в середине июля внесла группа депутатов-единороссов в законопроект, который касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности», ко второму чтению. Это вызвало резонанс, в том числе в самой Госдуме.
Например, депутат от КПРФ Алексей Куринный в ходе рассмотрения инициативы во втором чтении заявил, что штрафы за поиск экстремистских материалов схожи с наказанием за мыслепреступление.
В Кремле призвали более подробно разъяснить инициативу. Перед голосованием по ней в Госдуме в третьем чтении к депутатам с разъяснением положений законопроекта обратился министр цифрового развития Максут Шадаев. Он подчеркнул, что наказывать будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов, а за посещение соцсетей, даже если те признаны экстремистскими, наказывать не станут.
Кроме того, силовикам потребуется доказать наличие умысла — это будет их главная задача при вынесении постановления о правонарушении, отметил министр.
Обе палаты парламента в конечном итоге приняли законопроект, несмотря на критику.