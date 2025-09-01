Ричмонд
Вступили в силу штрафы за поиск экстремизма в интернете

Закон с поправками о штрафах 3−5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, вступил в силу 1 сентября. Инициатива была принята, несмотря на критику даже в самой Госдуме.

Источник: Freepik

В России с 1 сентября вступил в силу закон, содержащий поправки о штрафах 3−5 тыс. руб. за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Документ размещен на портале публикования правовых актов.

Штраф в этом размере предусмотрен для граждан.

За рекламу VPN-сервисов штраф для них же составит 50−80 тыс. руб., для должностных лиц — 80−150 тыс. руб., для юридических лиц — 200−500 тыс. руб.

К экстремистским относятся материалы, включенные Минюстом в опубликованный федеральный список экстремистских материалов или указанные в п. 3 ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В этом реестре сейчас около 5,5 тыс. записей.

Закон президент России Владимир Путин подписал 31 июля. Госдума приняла его 22 июля, а через три дня документ одобрил Совет Федерации.

Поправки о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете в середине июля внесла группа депутатов-единороссов в законопроект, который касался «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности», ко второму чтению. Это вызвало резонанс, в том числе в самой Госдуме.

Например, депутат от КПРФ Алексей Куринный в ходе рассмотрения инициативы во втором чтении заявил, что штрафы за поиск экстремистских материалов схожи с наказанием за мыслепреступление.

Соавторы поправок подчеркивали, что за использование VPN граждан наказывать не будут, а обсуждение их в соцсетях не считается рекламой сервисов.

В Кремле призвали более подробно разъяснить инициативу. Перед голосованием по ней в Госдуме в третьем чтении к депутатам с разъяснением положений законопроекта обратился министр цифрового развития Максут Шадаев. Он подчеркнул, что наказывать будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов, а за посещение соцсетей, даже если те признаны экстремистскими, наказывать не станут.

Кроме того, силовикам потребуется доказать наличие умысла — это будет их главная задача при вынесении постановления о правонарушении, отметил министр.

Обе палаты парламента в конечном итоге приняли законопроект, несмотря на критику.

