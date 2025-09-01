В Москве стартует новый учебный год

Одним из нововведений этого учебного года станет то, что все школьные родительские чаты будут переводиться в мессенджер Мах. Что же касается ношения школьной формы, то в этой сфере, как сообщила заммэра Анастасия Ракова, новшеств не будет. «Решение вводить или не вводить школьную форму принимается управляющим советом школы, точно так же, как цвет и дизайн этой формы», — сказала заммэра. При этом, если школа выбирает ношение формы, как и раньше, эта форма всегда должна соответствовать ГОСТу.