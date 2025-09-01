Минфин ограничит «налоговый туризм» трехлетним цензом для новых ИП и юрлиц

Министерство финансов России предложило меры по борьбе с «налоговым туризмом», когда предприниматели регистрируются в регионах с льготными налоговыми ставками, но ведут деятельность в других местах.
По словам налогового юриста Александра Хаминского, для новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переезжающих в такие регионы, будет введен трехлетний период, в течение которого им придется платить налоги по прежним ставкам.
Хаминский пояснил, что изначально льготные ставки были предназначены для стимулирования инвестиционной активности и создания рабочих мест в регионах. Однако, многие предприниматели стали использовать эту норму для получения необоснованной налоговой выгоды, фактически не ведя деятельность там, где зарегистрировались.
По мнению юриста, введение трехлетнего ценза позволит отсеять недобросовестных предпринимателей, снизить количество регистраций и привлечь к ответственности тех, кто злоупотреблял льготами. Для более эффективной работы механизма региональных налоговых льгот в будущем потребуется разработка четких критериев отсева «налоговых туристов» на начальном этапе, передает RG.ru.
В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство совместно с Министерством экономического развития начали обсуждать отмену некоторых налоговых льгот, которые оказались недостаточно эффективными. Председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил переизбыток льгот в ряде отраслей.