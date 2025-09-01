Путин поздравил россиян с Днем знаний

«Дорогие друзья, рад поздравить школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов, родителей, учеников с Днем Знаний. С этим праздником связана биография каждого из нас, ведь свой путь ко взрослой жизни все мы начинали именно в школе», — сказал президент РФ.
Особое внимание Путин уделил школьникам, для которых сегодня прозвучит первый звонок. Он отметил, что 1 сентября для всех первоклассников начнется новая, ответственная и увлекательная пора. Президент РФ также выразил уверенность в том, что каждому школьнику будет интересно и полезно получить новые знания.
Он также уточнил, что необходимо будет осваивать и ставить на службу цифровые технологии мира, включая искусственный интеллект. По словам Путина, абсолютно каждый предмет школьной программы открывает для учеников широкие возможности познания нового.
Президент РФ добавил, что государство будет делать всё возможное для того, чтобы у всех российских детей были лучшие условия для освоения современных знаний.
«Самое серьезное внимание уделяется сейчас и образованию, и воспитанию подрастающего поколения, всемирной поддержке педагогов, их благородной миссии», — заявил Путин.
Он отметил, что за последние шесть лет в России было построено более 1,6 тыс. новых школ, которые вмещают более 1 млн детей. По словам российского лидера, существенное современное обновление сейчас проходит в системе среднего образования, которая на данный момент всё чаще становится осознанным выбором молодых людей.
«Сегодня в наших колледжах учатся более 3,8 млн ребят. Важные качественные перемены идут на всех уровнях — от детских садов до университетов. И главная цель здесь — на практике обеспечить надежный жизненный старт для молодых поколений», — добавил президент РФ.
Аналитики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart 31 августа сообщили, что каждый шестой родитель радуется началу школьного сезона и возвращению ребенка к учебе, а треть испытывает ностальгические чувства, вспоминая собственные школьные годы. Для большинства начало учебного года ассоциируется с собственным ребенком: каждый пятый (20%) беспокоится о том, как ребенок будет учиться, а родители школьников постарше испытывают чувство гордости.