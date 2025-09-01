Путин поздравил россиян с Днем знаний

Аналитики онлайн-школы для детей и подростков Skysmart 31 августа сообщили, что каждый шестой родитель радуется началу школьного сезона и возвращению ребенка к учебе, а треть испытывает ностальгические чувства, вспоминая собственные школьные годы. Для большинства начало учебного года ассоциируется с собственным ребенком: каждый пятый (20%) беспокоится о том, как ребенок будет учиться, а родители школьников постарше испытывают чувство гордости.