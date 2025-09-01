Новосибирцам с 1 сентября ограничат выдачу наличных в банкомате

Такие меры — защита от мошенников. Центробанк утвердил девять признаков риска: изменение активности в смартфоне, смена номера, вредоносные программы, досрочное закрытие вклада, переводы по СБП от себя к себе и другие. Клиента уведомят через СМС или пуш. Снять больше денег можно будет только в отделении.