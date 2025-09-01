Новосибирцам с 1 сентября ограничат выдачу наличных в банкомате

Банки объясняют: так они борются с дистанционным мошенничеством, когда злоумышленники «втираются» в доверие и заставляют людей выводить средства.
С 1 сентября банки в Новосибирске и по всей России начнут жёстче контролировать снятие наличных. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Если клиент ведёт себя подозрительно — например, снимает крупную сумму ночью, в непривычном месте или по QR-коду, — банк может ввести лимит до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов.
Такие меры — защита от мошенников. Центробанк утвердил девять признаков риска: изменение активности в смартфоне, смена номера, вредоносные программы, досрочное закрытие вклада, переводы по СБП от себя к себе и другие. Клиента уведомят через СМС или пуш. Снять больше денег можно будет только в отделении.
Банки объясняют: так они борются с дистанционным мошенничеством, когда злоумышленники «втираются» в доверие и заставляют людей выводить средства.
Ранее стало известно, что изменится для финансов новосибирцев с 1 сентября.