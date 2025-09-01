Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам с 1 сентября ограничат выдачу наличных в банкомате

Банки объясняют: так они борются с дистанционным мошенничеством, когда злоумышленники «втираются» в доверие и заставляют людей выводить средства.

Банки объясняют: так они борются с дистанционным мошенничеством, когда злоумышленники «втираются» в доверие и заставляют людей выводить средства.

С 1 сентября банки в Новосибирске и по всей России начнут жёстче контролировать снятие наличных. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Если клиент ведёт себя подозрительно — например, снимает крупную сумму ночью, в непривычном месте или по QR-коду, — банк может ввести лимит до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов.

Такие меры — защита от мошенников. Центробанк утвердил девять признаков риска: изменение активности в смартфоне, смена номера, вредоносные программы, досрочное закрытие вклада, переводы по СБП от себя к себе и другие. Клиента уведомят через СМС или пуш. Снять больше денег можно будет только в отделении.

Банки объясняют: так они борются с дистанционным мошенничеством, когда злоумышленники «втираются» в доверие и заставляют людей выводить средства.

Ранее стало известно, что изменится для финансов новосибирцев с 1 сентября.