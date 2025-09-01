В России обновили список противопоказаний к управлению автомобилем

Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).
В списке появилось несколько новых пунктов: «общие расстройства психологического развития» и «аномалии цветового зрения».
Новый перечень перечисляет каждую рубрику Международной классификации болезней, которая указывает на заболевания, препятствующие вождению, говорил ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.
Также вступили в силу новые правила освидетельствования на состояние опьянения.
Теперь:
- вырос интервал между двумя стандартными продувками алкотестером (с 15−20 до 25 минут);
- сдавать мочу на анализ можно будет в течение получаса после направления на химико-токсикологическое исследование. Если не успеть — придется сдавать кровь.