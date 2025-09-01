В Новосибирске военный эксперт Чугай оценил риск новой мобилизации в сентябре

Эксперт не исключил, что ситуация может измениться — при серьёзном ухудшении на фронте или вовлечении третьих стран мобилизация станет возможной.
Военный эксперт Александр Чугай заявил, что в сентябре 2025 года новой волны мобилизации в Новосибирске и по России не ожидается. Об этом сообщает Сиб.фм.
По его словам, решение остаётся за высшим руководством и зависит от обстановки на фронте, потерь, экономики и международной ситуации.
На данный момент таких оснований нет. Однако эксперт не исключил, что ситуация может измениться — при серьёзном ухудшении на фронте или вовлечении третьих стран мобилизация станет возможной.
Чугай также призвал не поддаваться панике и не верить слухам.
— Распространение страхов дестабилизирует общество. Доверяйте только официальным источникам, — подчеркнул он.
