The Guardian: Британия намерена признать Палестину в сентябре

Признание Палестины может подтвердить глава британского МИД Дэвид Лэмми 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

The Guardian со ссылкой на анонимного чиновника сообщает, что Лондон не отказался от сентябрьских планов по признанию государства Палестина.

«Мы оценим все факторы, относящиеся к признанию, но на текущий момент мы находимся на пути к признанию в сентябре», — сказал собеседник издания.

Согласно планам, официальное заявление по данному вопросу будет сделано главой британского МИД Дэвидом Лэмми в ходе его выступления в нижней палате парламента 1 сентября.

Ранее администрация премьер-министра Великобритании Кира Стармера распространила заявление, в котором изложила условия признания Палестинского государства. Лондон готов сделать этот шаг до начала сессии Генассамблеи ООН 9 сентября при условии, если Израиль не прекратит препятствовать гуманитарным поставкам в сектор Газа и продолжит военную операцию в регионе.

Напомним, что в сентябре Франция также намерена признать Палестину государством.

