Разница в размере пенсий в регионах России превысила два раза

По данным экспертов, есть зависимость между экономикой региона, уровнем зарплат в нем и, соответственно, уровнем назначаемых пенсий — чем выше зарплаты в субъекте, тем выше пенсии. По данным Росстата за июнь этого года средняя зарплата на Чукотке достигает 220 тысяч рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 183 тысячи. Для сравнения: в Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 61 тысячу рублей. В регионах Крайнего Севера действует система доплат к фиксированной части пенсии: тем, кто отработал не менее 15 лет на Севере и имеет достаточный страховой стаж, выплачивается увеличенная пенсия с учетом коэффициента (1,5 для Севера и 1,3 для приравненных районов).