Россияне могут назначить помощника для подтверждения банковских операций

Так, кредитная организация обязана приостановить совершение операции по переводу до момента получения подтверждения уполномоченного лица клиента, а также отказать клиенту в операции по переводу через Систему быстрых платежей или карту, если операция должна быть подтверждена уполномоченным лицом. В ЦБ сообщали, что на подтверждение или отклонение операции будет отводиться 12 часов с момента уведомления, инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно.