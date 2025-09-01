В России вступили в силу новшества в порядке оказания медпомощи в школах

Также введена новая должность — «медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (медицинский брат — специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся)», на нее назначаются медсестры (медбратья) с высшим медицинским образованием (срок обучения четыре года). В Минздраве уточняли, что эта мера позволит в перспективе значительно уменьшить кадровый дефицит специалистов школьного здравоохранения. Министерство выразило готовность обучать таких специалистов за счет средств федерального бюджета по заявкам на целевой набор.