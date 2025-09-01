Фельдшеры смогут исполнять обязанности участковых врачей

В разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщала, что приказ также расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера — это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом.