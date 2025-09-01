Пособия по беременности и родам станут выше для студенток с 1 сентября

В России с 1 сентября изменится порядок начисления пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Теперь размер выплаты будет зависеть от регионального прожиточного минимума, который в среднем по стране для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. Для оформления пособия молодым мамам нужно будет обращаться в Социальный фонд России.
Уточняется, что ранее выплаты студенткам начислялись непосредственно их учебными заведениями и напрямую зависели от размера стипендии.
Расчет был прост: стипендию делили на 30 дней, чтобы узнать дневную сумму, а затем умножали на 140 — стандартный срок отпуска по беременности и родам. В итоге, даже при благополучном течении беременности, сумма редко превышала 23 тысячи рублей.
Однако теперь ситуация изменится и средний размер пособия вырастет почти в четыре раза — до 90 тысяч рублей за 140 дней (19 329 ÷ 30 × 140 ≈ 90 202 рубля). Подчеркивается, что нововведение направлено на улучшение социальной защиты молодых мам и обеспечение им более достойных условий в этот важный период.
Также с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета отпускных. Теперь в расчет среднего заработка будут включаться квартальные и годовые премии. Это нововведение призвано сделать выплаты более справедливыми.