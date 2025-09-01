На Украине задержан мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия

По данным украинского МВД, в Хмельницкой области задержан мужчина, который может быть причастен к убийству бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что задержанный может быть причастен к ликвидации политика, который, в свою очередь, обвинялся в причастности к событиям в Одессе в 2014 году.
«Вероятный стрелявший несколько минут назад был задержан в Хмельницкой области», — сообщил Клименко в Telegram-канале.
Напомним, что экс-глава СНБО и экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, обвиняемый в совершении ряда преступлений, был застрелен во Львове в субботу, 30 августа. Нападавший на Парубия скрылся с места происшествия, после чего в городе была объявлена операция «Сирена» с целью его поиска.
Ранее украинское издание «Страна» сообщало, что предполагаемого убийцу Андрея Парубия невозможно идентифицировать по камерам наблюдения из-за того, что в момент нападения на нем был защитный шлем.