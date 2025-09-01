В РФ с 1 сентября вступили в силу запреты на навязывание допуслуг

В России начали действовать новые нормы закона, направленные на предотвращение принудительного включения допуслуг и товаров в договоры купли-продажи. Поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей» вступили в силу с 1 сентября, будучи утвержденными главой государства Владимиром Путиным весной текущего года, передает ТАСС.
Теперь продавец или исполнитель услуг лишены права добавлять дополнительные товары или услуги в договор без предварительно полученного письменного одобрения потребителя. Предустановленные настройки или предопределенные опции не засчитываются в качестве добровольного согласия клиента.
Новый закон предоставляет россиянам юридическую возможность требовать компенсацию потраченных средств, если потребитель обнаружил неправомерно навязанные товары или услуги. Компании-продавцы обязаны возвратить деньги потребителю в кратчайшие сроки — не позднее трех рабочих дней после подачи претензии.
Основная цель нововведения заключается в повышении уровня защиты прав покупателей и прекращении случаев несанкционированного добавления платных сервисов. До введения поправок подобные нарушения часто встречались при оформлении авиаперевозок, банковских кредитов или приобретении страховки, когда клиенту могли незаметно включить дополнительную услугу.
