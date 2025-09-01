В РФ с 1 сентября вступили в силу запреты на навязывание допуслуг

В России начали действовать новые нормы закона, направленные на предотвращение принудительного включения допуслуг и товаров в договоры купли-продажи. Поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей» вступили в силу с 1 сентября, будучи утвержденными главой государства Владимиром Путиным весной текущего года, передает ТАСС.