Мурашко рассказал, сколько человек начнут обучение по медспециальностям

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Более 175 тысяч человек приступят в России к обучению по медицинским специальностям по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и СПО в этом учебном году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр поздравил обучающихся в медицинских образовательных организациях с Днем знаний и началом нового учебного года.
«Сегодня, в День знаний, только в образовательных организациях Минздрава России и образовательных организациях, подведомственных субъектам Российской Федерации, к обучению по медицинским специальностям приступят более 45 тысяч обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и более 30 тысяч ординаторов, более 100 тысяч ребят пойдут учиться по программам среднего профессионального образования», — сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.
Он отметил, что система медицинского образования постоянно развивается. Интерес к нему колоссальный, а в этом году значительно увеличилось количество бюджетных мест.
«В этом году в образовательные организации Минздрава России поступили 2,5 тысячи детей участников СВО и других вооруженных конфликтов, детей, родители которых погибли или получили ранения в ходе СВО, и детей медицинских работников, погибших от ковида, а также сами бойцы, в том числе 1 тысяча Героев России», — добавил министр.
Мурашко подчеркнул, что профессия медицинского работника — одна из самых благородных и востребованных в мире. По его словам, это не просто профессия, а образ жизни. Она требует не только глубоких знаний и навыков, но и высокой ответственности, чуткости и сострадания.
«Каждому из вас важно помнить, что главное в работе медика — интересы пациента. Уверен, что вы не боитесь трудностей на пути к вершинам профессии, ведь они сделают вас сильнее. Желаю вам удачи на этом пути. Пусть каждый день учебы будет для вас новым открытием, пусть каждое занятие будет шагом к вашей цели. Верьте в себя и помните, что ваша учеба — это будущий вклад в здоровье и благополучие людей. С праздником, дорогие первокурсники! В добрый путь!» — добавил он.