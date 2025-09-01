Мурашко рассказал, сколько человек начнут обучение по медспециальностям

«Каждому из вас важно помнить, что главное в работе медика — интересы пациента. Уверен, что вы не боитесь трудностей на пути к вершинам профессии, ведь они сделают вас сильнее. Желаю вам удачи на этом пути. Пусть каждый день учебы будет для вас новым открытием, пусть каждое занятие будет шагом к вашей цели. Верьте в себя и помните, что ваша учеба — это будущий вклад в здоровье и благополучие людей. С праздником, дорогие первокурсники! В добрый путь!» — добавил он.