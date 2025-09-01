В России вступают в силу изменения в правила противопожарного режима

«Газовые баллоны, за исключением одного объемом не более пяти литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”, — подчеркивается в постановлении правительства.