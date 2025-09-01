В России вступают в силу изменения в правила противопожарного режима

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Изменения в правила противопожарного режима на территории Российской Федерации вступают в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территории частных домовладений, расположенных в населенных пунктах, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Допускается прокладка электрической проводки без средств дополнительной защиты в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов.
Изменения в правила противопожарного режима предусматривают запрет на курение в местах проведения погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными, пожароопасными веществами и материалами. Запрещается располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить там и размещать горючие материалы. Запрещено, кроме того, закрывать и ухудшать видимость планов эвакуации людей при пожаре.
«Газовые баллоны, за исключением одного объемом не более пяти литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”, — подчеркивается в постановлении правительства.
В документе отмечается, что собственник объекта теперь должен ежегодно проводить испытания систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств в составе систем противодымной вентиляции и автоматических установок пожаротушения, которые эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем или поставщиком.