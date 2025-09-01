«Известия»: цены и состав колбас в России рискуют измениться не в лучшую сторону

Как сообщало URA.RU ранее, в середине июля 2025 года средняя оптовая цена на курятину в России достигла 185 рублей за килограмм. Это на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Заметен рост цен и на фарш механической обвалки (ММО), который используется в производстве колбасных изделий — здесь увеличение составило 40%.