В России в новом учебном году более 175 тысяч человек начнут обучение по медицинским специальностям на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и среднего профессионального образования, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По данным Минздрава, в образовательных организациях ведомства и подведомственных региональных учреждений стартуют занятия для более чем 45 тысяч студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, свыше 30 тысяч ординаторов, а также более 100 тысяч учащихся по программам среднего профессионального образования.
Мурашко подчеркнул, что система медицинского образования постоянно развивается, интерес к ней остаётся высоким, а в этом году значительно увеличилось количество бюджетных мест. Среди новобранцев — 2,5 тысячи детей участников СВО и других вооружённых конфликтов, детей, потерявших родителей в ходе СВО или получивших травмы, а также детей медицинских работников, погибших от COVID-19, и сами бойцы, включая около тысячи Героев России.
Министр отметил, что профессия медика является одной из самых благородных и востребованных в мире, предполагает не только глубокие знания и навыки, но и высокую ответственность, чуткость и сострадание. Он акцентировал, что главным в работе медицинского специалиста остаются интересы пациента, а трудности на пути к профессиональному росту делают специалистов сильнее. Обучение рассматривается как вклад в здоровье и благополучие общества.
Ранее Минздрав предложил сделать бюджетные места высшего медобразования целевыми.