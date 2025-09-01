Более 175 тысяч человек начнут обучение по медицинским специальностям

Министр отметил, что профессия медика является одной из самых благородных и востребованных в мире, предполагает не только глубокие знания и навыки, но и высокую ответственность, чуткость и сострадание. Он акцентировал, что главным в работе медицинского специалиста остаются интересы пациента, а трудности на пути к профессиональному росту делают специалистов сильнее. Обучение рассматривается как вклад в здоровье и благополучие общества.