Мирные акции, собравшие более 100 тысяч человек, прошли в Сербии

В 95 городах Сербии прошли мирные гражданские акции в поддержку властей и против насилия на протестах студентов и сторонников оппозиции. Общее число участников составило около 104 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил директор полиции Драган Васильевич.
Акции, которые, по словам спикера парламента Аны Брнабич, были призваны противостоять блокированию учреждений и инфраструктуры, прошли во многих населенных пунктах. Единственный инцидент —небольшая ссора между участниками, был оперативно урегулирован полицией в городе Нови-Сад.
В столице, Белграде, на площади перед муниципалитетом Земун собралось около двух тысяч человек с национальными флагами и плакатами, выражающими желание учиться, работать и жить в мире.
Эти митинги проходят на фоне более чем девятимесячных протестов студентов и оппозиции, которые активизировались в середине августа, сопровождаясь столкновениями с полицией и блокированием дорог. Власти Сербии, включая президента Александра Вучича, осудили насилие и предприняли ряд мер экономической поддержки населения, включая повышение пенсий и снижение цен на потребительские товары, передает РИА Новости.
27 августа в сербском городе Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на полицейских перед зданием философского факультета местного университета. По словам вице-премьера и руководителя МВД страны Ивицы Дачича, протестующие попытались помешать полиции войти в здание университета, где его декан ранее выдворил студентов, которые мешали его работе.