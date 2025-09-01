Мирные акции, собравшие более 100 тысяч человек, прошли в Сербии

В 95 городах Сербии прошли мирные гражданские акции в поддержку властей и против насилия на протестах студентов и сторонников оппозиции. Общее число участников составило около 104 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил директор полиции Драган Васильевич.