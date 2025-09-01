Роспотребнадзор сообщил о вступлении в силу новых правил для бизнеса

«Ещё один вступающий в силу закон вводит запрет распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, биологически активных добавок, которые не имеют маркировку или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок. Предусмотрен механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже. Закон также даёт медицинским работникам право назначать зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасности БАД отдельным категориям граждан в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении.